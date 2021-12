Baiana recebe elogios e se classifica no X Factor Brasil

A baiana Lia Gondim surpreendeu os jurados durante sua estreia no X Factor Brasil na noite de quarta-feira, 7. A cantora arrancou elogios de Paulo Miklos, Rick Bonadio e Alinne Rosa ao interpretar Luz do Sol, sucesso de Caetano Veloso, e segue no realit-show musical.

A conterrânea Alinne Rosa foi a primeira a falar sobre a performance de Lia. "Você tocou lindamente cada nota, cada nota difícil, deixou a música muito suave". "Como a tua terra pode trazer tantos talentos. Que maravilha! Lia, que surpresa boa! Uma canção dificílima, muito sinuosa, você defendeu ela muito bem", destacou Paulo Miklos.

"Ficou claro pra mim que você tem uma paixão pela música, que hipnotiza a gente quando canta. Eu esqueci tudo que estava acontecendo aqui e fiquei só curtindo a sua música", declarou Bonadio.

adblock ativo