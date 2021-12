Bahia Vinho Show tem edição especial em homenagem ao Brasil

O Bahia Vinho Show chega à sua quinta edição, com o tema “Vinhos do Brasil”, nos dias 1º e 2 de novembro, das 17h às 21h, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. O evento continua com a tradicional feira e degustação de vinhos internacionais, mas com uma homenagem especial aos rótulos brasileiros nesta edição.

A programação tem palestras e bate-papos com especialistas do setor, além de expositores de áreas afins, como queijos, pães, azeites, entre outros. O público da feira é formado por amantes de vinho, enólogos, sommeliers e gestores de empresas do segmento.

“O Brasil já produz vinhos de excelente qualidade, premiados internacionalmente, e que merecem um destaque especial em nosso evento”, explica o diretor do Clube Gourmet Bahia, Ivan Baldivieso, sobre a escolha do tema. “A feira continua sendo internacional, com vinhos de diversas nacionalidades, mas com um destaque maior para os brasileiros”, complementa.

Cerca de 20 vinícolas estarão presentes com as distribuidoras baianas. São nomes como Dal Pizzol, Viapiana, Rio Sol, Miolo, Luiz Argenta, Pizzato, Família Bebber, Almaúnica, Valmarino, Don Guerino, Maximo Boschi, RAR, Villa Francioni, Leone di Venezia, Vivalti, Guaspari e Primeira Estrada.

Os ingressos, no valor de R$ 70, à venda no site, dão acesso a toda a programação do dia escolhido do evento e a uma taça de cristal para degustação. Mais informações no www.clubegourmetbahia.com.

