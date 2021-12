Azealia Banks ofende Brasil no Facebook: 'Não sabia que tinha internet na favela'

Parece que a rapper americana Azealia Banks só vira assunto por causa de suas discussões na internet. Dessa vez, seu alvo foram os brasileiros. Ela fez uma postagem em seu perfil do Facebook criticando os comentários de brasileiros.

"Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de 'black whore' por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro", publicou.

Então, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude e ela continuou com as ofensas e xingamentos: "Não sabia que tinha internet na favela". Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem.

Ainda assim, os brasileiros continuaram mostrando sua indignação nos comentários de outras postagens, nas quais ela deseja 'feliz ano novo' e 'paz no mundo'. Ela continuou provocando, dizendo: "Eu aposto 50 dólares que alguém pagou para fazer spam na minha página. Eu posso ao menos ter um robô de spam que fale um inglês claro, por favor?"

O nome da cantora ficou nos tópicos mais comentados do Twitter, com muitos tuítes criticando-a e outros ironizando o fato dela não ser muito conhecida por aqui.

