Avião do Iron Maiden se envolve em acidente no Chile

O avião "Ed Force One", da banda Iron Maiden, se envolveu neste sábado, 12, em acidente no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile, onde a banda de heavy metal se apresentou na sexta, 11.

A aeronave estava sendo levada para abastecer, quando uma peça se soltou e a deixou sem direção. O "Ed Force One" se chocou com um rebocador. "O choque provocou grandes danos no trem de pouso e em dois motores, além de ferir dois operadores de pista do aeroporto, que foram internados em hospitais", disse a banda em um comunicado.

O Iron Maide estava se preparando para ir para Córdoba, na Argentina, onde se apresentarão neste domingo, 13, em mais um show da turnê "The Book of Souls", que desembarcará no Brasil na quinta-feira, para cinco apresentações, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Paulo.

