Audiência sobre assédio de Biel será no dia 31 de agosto

Será realizada no dia 31 de agosto a primeira audiência do processo de injúria contra o cantor Biel, movido pela jornalista Giulia Pereira, de 21 anos. A sessão vai acontecer no Jecrim, Juizado Especial Criminal, na Barra Funda, em São Paulo.

O cantor está sob investigação da Delegacia da Mulher depois de ter sido acusado por assédio sexual durante uma entrevista a uma repórter do portal IG. Na ocasião, Biel teria chamado a profissional de "gostosinha" e teria dito ainda que se a pegasse "a quebraria no meio".

Recentemente, Giulia deu entrevista a uma emissora de TV e falou sobre o caso.

"Eu desci muito nervosa, eu estava muito nervosa. Comecei a tremer, porque na hora você vai deixando passar e tenta ignorar um pouco disso para continuar com o seu trabalho. Mas quando você sai, é que cai a ficha. E você começa a perceber os absurdos. E eu peguei um táxi e fui pra casa de uma amiga, que é perto de onde foi a entrevista. Como já estava tarde, eu fui pra lá direto. Eu cheguei lá já chorando", disse.

Após a repercussão do caso, a jornalista rebateu as críticas e falou sobre sua postura no momento da entrevista.

"Eu ser simpática não dá abertura para ele nem para ninguém fazer os comentários que ele fez. De me oferecer beijo, de perguntar se eu queria que ele mostrasse a heterossexualidade dele, de me chamar de gostosa. Não existe isso. Nem em entrevista e nem em lugar nenhum", concluiu.

adblock ativo