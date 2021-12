Os integrantes da banda baiana Àttøøxxá utilizaram as redes sociais para denunciar a decoração de um hotel em que estavam hospedados neste fim de semana, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Nas imagens, os músicos se mostraram revoltado com o conteúdo dos quadros, que tinha a temática sobre a escravidão. Em seguida, eles aparecem chutando as obras do estabelecimento e colocando-as para fora do quarto. Eles afirmaram que entraram em contato com a recepção do hotel, mas não obtiveram retorno.

Da Redação Àttøøxxá se revolta com decoração de hotel em BH

Quando procurados para falar sobre o caso, os músicos se posicionaram, também por meio de vídeo (assista abaixo), e explicaram que a conscientização sobre preconceito e racismo já deveria ter sido feita. “A história de fato conta o que ela quer passar e a gente como jovem negro sabe que essa não é a história real. Por motivos de conscientização, a gente não vai passar pano em nada”, afirmaram.

Rafa Dias, um dos integrantes do grupo, acrescentou que nada foi destruído. "Com a nossa revolta, realmente houve um excesso, pelo calor do momento. Colocamos o quadro lá fora [do quarto] e nada mais aconteceu", disse.

Segundo os integrantes, esse passado vivido pela população negra não é um motivo de orgulho. Eles explicam que é uma coisa que querem deixar para trás. “A gente explanou sim, porque as pessoas têm que ter vergonha do nosso passado”, explicaram.

O grupo Àttøøxxá finalizou dizendo que é inadmissível ver preconceito, racismo e machismo nos lugares. “A gente está aqui para lutar contra todos. Esse tipo de preconceito existe e nós sempre vamos ser ‘pelo certo’, então ‘peguem a visão’”, finalizam.

Em nota, o Dayrell Hotel lamenta que os hóspedes tenham se sentido ofendidos e afirmam que as características do Brasil Colonial não devem ser esquecidas para que os erros do passado sirvam para criar um mundo melhor (confira íntegra do posicionamento abaixo).

Da Redação Àttøøxxá se revolta com decoração de hotel em BH

adblock ativo