Atrizes que acusam Marcius Melhem de assédio sexual prestam depoimento ao MP

Duas atrizes que acusam o ex-diretor e humorista Marcius Melhem de assedia-las sexualmente prestaram depoimento à Ouvidoria das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público na terça-feira, 22. Elas foram ouvidas pela promotora Gabriela Manssur sobre as denúncias de crimes sexuais feitas contra ele.

O ator nega as acusações e reuniu uma série de mensagens que sugerem amizade com Calabresa. As informações são da Folha de S. Paulo. “Não posso ser julgado pelo tribunal das redes sociais. Isso é linchamento, inquisição. Estou pedindo para ser julgado. Quando alguém acusado de um crime tem que ficar implorando para ser julgado?”, disse Melhem.

Segundo Melhem, as denúncias contra ele só aconteceram após Dani Calabresa, uma das atrizes que denunciou o assédio que sofria, ser dispensada do projeto que faria, na Rede Globo, semelhante ao Furo MTV.

