Atrizes da Globo ganham até R$ 50 mil com publipost na web

Não é novidade que artistas utilizam seus perfis nas redes sociais para propaganda (publipost). As atrizes globais Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, por exemplo, estão faturando R$ 50 mil por cada postagem paga, segundo o jornal Extra desta quinta-feira 22. Cada uma delas ostenta em torno de 15 e 16 milhões e meio de seguidores.

Bruna já chegou a afirmar que a grande visibilidade nas redes sociais faz com que ela tenha certa cautela na hora de responder um comentário de um fã, e nas publicações de selfies e vídeos. "Não sou hipócrita de dizer que não me preocupo. Tomo cuidado, mas tento não me limitar" disse ao site PurePeople.

Valores ganhos com publipost de outras personalidades também foram divulgados. As atrizes Mariana Rios, que vai apresentar a nova temporada do The Voice Brasil, e Tatá Werneck ganham de R$ 20 a R$ 25 mil.

adblock ativo