Atriz transexual afirma que Will e Jada Smith são gays

Depois que a atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, se pronunciou contra a premiação do Oscar, que este ano não terá nenhum candidato negro, a atriz transexual Alexis Arquette resolveu se manifestar sobre o assunto.

Em uma postagem no Facebook, Alexis disse que só vai dar ouvido para Jada e Will quando o casal se assumir. De acordo com ela, Jada e Will são gays e o ator, inclusive, já se envolveu com um homem chamado Benny Medina, no qual foi pivô do fim do seu primeiro relacionamento.

"Quando a Jada assumir ser gay e seu marido admitir que seu primeiro casamento acabou após ele ter sido flagrado servindo ao seu "Suggar Daddy" Benny Medina, aí sim vou dar ouvido para o que os dois dizem", escreveu a atriz.

