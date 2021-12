Atriz Suzana Alves, a Tiazinha, anuncia gravidez

A atriz Suzana Alves, 37 anos, eterna Tiazinha, anunciou que está grávida do seu primeiro filho, na noite da terça-feira, 16. Ela compartilhou uma foto de uma ultrassom do bebê e na legenda escreveu: "Meu presente de Deus, Benjamin ontem na ultrassom, dizendo para que vem ao mundo... para levar paz e amor para o coração das pessoas".

Já nesta quarta, 17, Suzana usou a rede social para mostrar a barriguinha de 18 semanas de gestação do menino, que é fruto de seu relacionamento com o ex-tenista Flávio Saretta, com quem é casada desde 2010.

Nos comentários, os internautas a parabenizaram pela gravidez. "Linda! Parabéns!", escreveu um. "Parabéns querida! Muita saúde ao BabyBenjamin!", disse uma segunda. "Parabéns Su! Que notícia maravilhosa! Deus te abençoe nessa nova fase!", desejou uma terceira.

18 Semanas de amor e alegria!!! Meu Bem amado Benjamin 💙 #gratidão #Benzin #babyBen #tkslord ✌🏽️💙🙌🏻 #bomdia Uma foto publicada por SUZANA A. SARETTA (@suzanaalvesoficial) em Fev 17, 2016 às 6:42 PST

