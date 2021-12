Atriz Naya Rivera assume ter feito aborto enquanto participava de 'Glee'

Quem vê a atriz e cantora Naya Rivera nas fotos com o filho Josey, um bebê de quase um ano de idade, e o marido Ryan Dorsey não imagina que ela fez um aborto há seis anos - época em que interpretava Santana na série musical "Glee". A atriz revelou esse momento de sua vida na biografia "Sorry Not Sorry", que será lançado em breve.

Em 2010, Naya ficou grávida do então namorado e atual marido Dorsey, mas preferiu focar na sua carreira. "Foi muito assustador me abrir sobre tudo da minha vida", contou a atriz à revista People, que já teve acesso a um trecho da obra.

"Não é algo sobre o que as pessoas falam, mas acho que elas deveriam. Sei que muita gente deve ler e dizer: 'que droga é essa?', mas espero que algumas pessoas tirem proveito disso", falou a atriz que fez um aborto em dia de folga para não atrapalhar as gravações da série.

