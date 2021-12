Atriz Milena Toscana é pedida em casamento durante salto de paraquedas

Imagine receber um pedido em casamento durante um salto de paraquedas! Imginou? Então, a atriz Milena Toscana foi surpreendida por esse ato de romantismo do empresário Pedro Ozores.

O rapaz, que está há três anos com a artista, preparou esse pedido inusitado para a amada, que usou as redes sociais para responder. "Sim! Mil vezes sim! Dividir o resto da minha vida com você", disse.

Ozores também comemorou no Instagram: "Ela disse sim. Te amo".

She said yes! 💍 @milenatoscano te amo! ❤️ #weddingproposal Valeu irmãos pelo jump @reseccomandi e @coto__rodrigo ! 🤘🏻 Uma publicação compartilhada por Pedro Ozores (Perê Ozores) (@pereozores) em Abr 22, 2017 às 2:31 PDT

adblock ativo