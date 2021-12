Atriz Maria Zilda posa ao lado de PMs após roubo de carro

Um homem foi preso neste domingo, 10, acusado de roubar o carro de uma amiga da atriz Maria Zilda Bethlem, que está no ar com a personagem Emma, na novela "Êta Mundo Bom" (TV Globo). A prisão ocorreu no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo seria usado, pelas amigas da atriz, para buscá-la no aeroporto momentos antes do roubo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi abordado durante uma blitz realizada por policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) na entrada do bairro. O homem se apresentou como policial e, quando os militares pediram um documento de identidade, ele apresentou uma carteira de detetive.

Durante a abordagem da PM, um outro motorista chegou ao local e apontou que o condutor que dizia ser um policial havia tentado roubá-lo minutos antes.

Em seguida, três mulheres, entre elas a atriz Maria Zilda, chegaram ao local e informaram que o veículo HRV, pertencente a uma delas, havia sido roubado momentos antes pelo homem na Estrada do Coco.

Os PMs deram voz de prisão ao suspeito de 29 anos, que foi conduzido para a 23ª delegacia, em Lauro, onde foi apresentado. Segundo a PM, com ele, foi encontrado um revólver calibre 38. Após a prisão, a atriz posou para uma foto ao lado de três policiais.

