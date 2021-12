Atriz Maria Casadevall assume namoro com percussionista baiana

A atriz Maria Casadevall, de 33 anos, revelou em entrevista ao Jornal O Globo, publicada neste domingo, 21, que está namorando com uma percussionista baiana, mas não citou o seu nome. Elas estão juntas há um ano e meio, e preferiram manter o relacionamento de forma reservada.

“Eu me relaciono há um ano e meio com uma mulher muito maravilhosa. Ela é baiana e percussionista. Já tinha vivido algumas experiências com mulheres, mas não relacionamentos longos. Percebi que a heterossexualidade para mim era compulsória, eu a via inconscientemente como uma regra. E, quando entendi e dei ouvido para o meu corpo, e através do encorajamento de ver outras mulheres, eu me senti à vontade pra viver o que queria“, comentou Maria Casadevall, ao jornal.

Embora não tenha publicações com a amada nas redes sociais abertas, a protagonista das séries Coisa mais linda (Netflix) e Ilha de ferro (Globoplay) havia publicado, no dia dos namorados, em seus stories do seu Instagram, uma legenda misteriosa: “Feliz noite misteriosa das namoradas pra nós duas. #AmorSapatão”. Com a frase, os fãs começaram as especulações sobre um possível relacionamento.

a maria no stories...👀 pic.twitter.com/goNe62x1YF — Portal Maria Casadevall (@pmcasadevall) June 13, 2020

Casadevall se recusou a falar, durante a entrevista, sobre o seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond.

