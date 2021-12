Atriz Letícia Lima é proibida de sair do armário

A atriz Letícia Lima que faz a funkeira Alisson na novela "A regra do jogo" (Globo) foi flagrada aos beijos com a cantora Ana Carolina, durante o desfile das campeãs, no Rio de Janeiro, no último sábado, 13. Ao ser questionada, a atriz disse que foi apenas um selinho e para disfarçar, saiu dando selinhos em outras famosas que estavam no camarote.

Segundo a blogueira Fabíola Reipert, o disfarce é por causa da Globo está apostando suas fichas na moça e a proibiu, assim como faz com seus galãs, de sair do armário. Amigos da atriz sabem que ela e Ana Carolina vivem um romance secreto há dois anos e que moram juntas.

