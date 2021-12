Atriz Leandra Leal viraliza após criticar Bolsonaro no Altas Horas

A atriz Leandra Leal viralizou nas redes sociais neste domingo, 27, após criticar o presidente Jair Bolsonaro, em sua participação no programa Altas Horas, da Rede Globo.

"Ele já falava sobre preconceito, já destilava seu ódio, já falava sobre homofobia, racismo, já espalhava fake news", disse a atriz sobre justificativas de quem escolheu votar em Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

"O desprezo que ele tem pelas pessoas, a falta de empatia, como ele imita as pessoas com falta de ar. Ele já tinha tudo isso no seu discurso, já tinha isso em sua prática", completou Leandra Leal.

A atriz pediu atenção para a próxima eleição e se posicionou contra a reeleição de Jair Bolsonaro. "Estamos passando uma pandemia, mas tem inúmeras outras injustiças que a gente pode continuar passando em nosso país. E eu espero muito que essa uma lição desse momento", disse.

Existe uma crescente de movimentos de artistas famosos contra o presidente Bolsonaro. A banda Os Titãs, as contoras Anitta, Pablo Vittar e Ivete Sangalo também se manifestaram criticamente ao governo nas últimase semanas.

adblock ativo