Atriz Isis Valverde dá à luz primeiro filho

Isis Valverde tem, enfim, o pequeno Rael nos braços. O menino, fruto de seu relacionamento com André Resende, nasceu nesta segunda-feira, 19.

Rael, nome que tem significados como "arcanjo do Sol", "guerreiro de Deus" e "filho divino legítimo", nasceu às 18h49, com 3,380 quilos e 51 centímetros. A atriz deu à luz em uma maternidade da zona sul do Rio de Janeiro.

A gravidez foi anunciada em abril deste ano. Ela usou uma foto de seu cachorrinho ao lado de uma placa com a frase "Mamãe vai me dar um humano" para revelar a novidade.

Dois meses depois, Isis se casou com Resende em uma cerimônia em um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela usou um vestido bordado à mão que demorou três meses para ficar pronto.

No Instagram Stories, a atriz compartilhou mensagens de pessoas que a parabenizaram pela chegada do pequeno Rael.

