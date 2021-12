Atriz Giselle Itié revela ter recebido críticas após relatar abuso sexual

A atriz Giselle Itié publicou em seu Instagram, na manhã desta quarta-feira, 11, um desabafo sobre os comentários agressivos e machistas que recebeu após ter relatado que foi abusada sexualmente aos 17 anos por um ex-namorado.

Na publicação, ela fez questão de explicar os conceitos de sororidade e feminismo. "Sobre comentários agressivos e equivocados de mulheres em relação a um texto que escrevi sobre um abuso sofrido por uma menina de 17 anos. Eu. S O R O R I D A D E é a união, a aliança FEMINISTA entre mulheres. Feminista? É uma pessoa que acredita na IGUALDADE de direitos entre mulher e homem", escreveu.

Ainda na postagem, Giselle revela que chega ser frustrante saber que as agressões partiram de outras mulheres. "Quando leio comentários de mulheres julgando o abuso que sofri e/ou violência que a mulher sofre todos os dias. Julgando como? Reagindo com insensibilidade e indiferença. Acreditando que a vítima 'ajuda' para que o agressor seja violento. Bem, é muito frustrante perceber esse tipo de reação ainda mais de mulheres. Percebo que as mulheres não machistas também se sentem agredidas e de alguma forma se distanciam das mulheres machistas", continuou. Veja:

adblock ativo