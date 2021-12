Atriz emagrece 37 quilos em um ano; veja antes e depois

A atriz Simone Gutierrez conseguiu emagrecer 37 quilos no período de um ano. Ela falou sobre o processo durante sua participação no programa "Encontro com Fátima Bernardes" desta terça-feira, 3.

Além de atuar na TV, Simone também estrelou vários musicias no teatro. A preparação para um dos espetáculos contribuiu para que ela desenvolvesse um problema na tireoide, que a fez engordar.

"Já engordei, em um mês, 25 quilos para o musical "Hairspray". Depois emagreci rápido, mas depois engordei de novo. Foi uma loucura. Tive problema de tireoide, cisto, tive que tratar. É um problema que afeta a cabeça esse negócio de engordar e emagrecer para um papel".

Para eliminar de vez os quilos extras, a atriz uniu uma alimentação saudável com exercícios físicos. "Não existe mágica para emagrecer. Todos os dias me exercitava durante uma hora. Coloquei na minha cabeça. Ser bem-sucedida é ter saúde", disse ela.

