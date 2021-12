Atriz e cantora baiana é destaque na cena em Nova York

Camila Vergasta é uma atriz e cantora baiana que tem se destacado nos Estados Unidos. Formada em Teatro Musical na American Musical and Dramatic Academy (AMDA), em Nova York, a artista se apresenta no espetáculo mensal “Let’s Broadway”, no West End Lounge, em Manhattan, e já trabalhou com renomados professores e diretores, como Caissie Levy (atualmente em cartaz como Elsa no musical Frozen, na Broadway) e Marcia Milgrom Dodge (nomeada para o Tony de melhor diretora pelo revival de Ragtime na Broadway).

Desde a sua formatura na AMDA em 2017, Camila é parte do elenco permanente da companhia Marquee Productions, dirigida pelo também brasileiro Rodrigo Marques. Recentemente, Camila recebeu uma premiação como melhor performance, quando cantou “I Am Aldolpho”, no musical “A Madrinha Embriagada”. A baiana ainda apresenta no currículo a atuação no musical “Occasion for Sin”, com composição e direção musical de Oriente Lopez, ganhador de dois Grammys. O musical recebeu 9 nomeações no Planet Connections Theatre Festivity Awards e ganhou o prêmio de Melhor Letra e Música.

Nascida em Salvador, Camila Vergasta iniciou seus estudos em canto e Ballet clássico aos 5 anos de idade. A experiência em musicais teve início quando, em São Paulo, se formou na Casa de Artes Operária, onde protagonizou espetáculos como Ópera do Malandro (como Teresinha), O Mágico de Oz (como Bruxa Má do Oeste) e Jekyll and Hyde (como Emma). Seus outros créditos incluem os shows On the Spot e Seth’s Talent Showcase, feitos respectivamente nas famosas casas de show de NY Broadway Comedy Club e Don’t Tell Mama.

