Atriz de 'Orange Is The New Black' se casa com a roteirista da série

A atriz que interpreta Poussey em Orange Is The New Black, Samira Wiley, casou com Lauren Morelli, a roteirista da série. A cerimônia aconteceu no último domingo, 26, em Palm Springs, na Califórnia, segundo o site Martha Stewart Weddings.

#aboutlastnight A post shared by Samira Wiley (@whododatlikedat) on Mar 26, 2017 at 7:21am PDT

O site divulgou a primeira imagem do casamento, em que as duas aparecem vestidas de branco. Samira usa um vestido com decote ombro a ombro e Lauren usa um macacão com detalhes em prata e uma capa.

As duas ficaram noivas em outubro do ano passado, e a novidade foi anunciada no Instagram de Samira com uma foto do anel de noivado.

Yes. A post shared by Samira Wiley (@whododatlikedat) on Oct 4, 2016 at 9:08am PDT

