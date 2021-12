Atriz de A Lei do Amor ajuda jovem atropelado

Alice Wegmann, no ar como Isabela na novela A Lei do Amor, ajudou um jovem de 17 anos que foi atropelado na noite desta quinta-feira, 23.

Segundo a atriz, o jovem atravessou a rua e foi atingido por um veículo. "Foi brutal. Doído. Eu vi o choque. Os choques. Do carro nele. Dele no carro. O do motorista. E o dele. Estávamos prestes a atravessar fora do sinal. Eu esperei o último carro passar. João não. Não sei o que deu nele, mas ele veio vindo. E aí, de repente, bum! Vi ele batendo no vidro e o vidro quebrando. Vi ele sendo arremessado longe. Vi ele tentando se levantar, zonzo. E o vi estatelado no chão", escreveu ela no Instagram.

A atriz ligou para a mãe do jovem após o acidente. "Comecei dizendo apenas que ele tinha quebrado o braço, para não dar a notícia logo de cara. Disse a ela que estava com ele. Falei do acidente. E falei pra ela que a ambulância já estava a caminho, e que ela devia encontrá-lo no hospital", completou.

Ainda de acordo com Alice, o jovem pediu desculpas pelo descuido. A atriz relatou que o jovem estava com os dois braços machucados e sentia dores nas pernas. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

adblock ativo