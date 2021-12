Atores tiram foto nus em lugar paradisíaco e causam reboliço na internet

A foto de um grupo de atores está chamando a atenção nas redes sociais. Na imagem, publicada no Instagram do ex-Malhação Rael Barja, os artistas aparecem nus durante as férias na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

A imagem foi registrada em uma área onde o nudismo é permitido. Nela, os atores aparecem pelados, exibindo os bumbuns.

Além de Rael Barja, o casal de namorados Gabriel Leone, de "Velho Chico", e Carla Salle; a atriz e apresentadora Mônica Iozzi; os atores Maurício Destri (ex-affair de Bruna Marquezine), Alejandro Claveaux, Carolina Abras, Juliana Lohmann e Ícaro Silva estavam no passeio.

Ícaro, inclusive, já tinha postado uma foto nu no mesmo local em novembro de 2016.

