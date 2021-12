Ator Will Smith nega pelo Facebook que vá se divorciar

O astro dos filmes "Homens de Preto" Will Smith adotou uma postura incomum nesta segunda-feira, 3, de publicamente negar um relato de que ele e sua esposa, também atriz, decidiram se divorciar.

O casamento de 17 anos de Smith com Jada Pinkett Smith tem sido um assunto de rumores de tablóides há vários anos.

Mas nesta segunda-feira, o site de entretenimento Radar Online relatou que o casal havia decidido se separar e faria o anúncio do divórcio nos próximos meses.

Smith, de 46 anos, disse em sua página no Facebook que "sob circunstâncias normais, eu geralmente não responderia a essa bobagem. (Porque é contagiosa)".

"Mas tantas pessoas me deram suas 'profundas condolências' que eu pensei - 'Que diabos… eu posso ser bobo também!' Então, para ser redundante, repetitivo, nova e novamente… Jada e eu… NÃO ESTAMOS NOS DIVORCIANDO!!!!!!!!!!"

Smith acrescentou que se ele um dia decidir se divorciar "EU JURO que vou eu mesmo dizer isso a vocês!"

Jada, de 43 anos, que recentemente apareceu no filme "Magic Mike XXL" e na série de TV "Gotham", casou-se com Smith em 1997. Eles são pais do ator adolescente Jaden Smith e da cantora Willow Smith, de 14 anos.

