Ator Ryan Reynolds homenageia fã vítima de câncer

O ator Ryan Reynolds fez uma emocionante homenageou ao adolescente Connor McGrath, 13, que morreu recentemente após uma batalha contra o câncer.

"Por três anos consecutivos meu amigo Connor McGrath lutou contra o câncer... Não sei como... Talvez o câncer tenha trapaceado... Mas a luta chegou ao fim há duas noites" escreveu o ator em seu Facebook.

Reynolds conheceu Connor e sua família através da fundação Make-A-Wish há três anos, e os dois se tornaram amigos: "Connor tinha 13 anos. Mas esse garoto... Ele era inteligente, engraçado, e não apenas engraçado 'para uma criança' - ou engraçado 'para uma pessoa que luta contra algo terrível'. Ele era extremamente engraçado, aquela coisa que você vê em grandes artistas ou escritores de comédia. Uma habilidade de comentário e observação que pessoas têm que ter a sorte de nascer com ela. Enquanto lutava contra o câncer, fez todo mundo rir, incluindo a equipe que cuidou dele no hospital".

Ryan também revelou que o garoto foi a primeira pessoa a assistir ao filme Deadpool, em uma versão bruta do longa antes do lançamento oficial, e brincou sobre o fato: "Antes de pularem na minha garganta por mostrar um filme com restrição de idade a um garoto de 13 anos, saibam que este menino sabia mais palavrões que um chef britânico".

Ryan se disse grato pelo tempo em que esteve com Connor, pelas páginas e páginas de mensagens hilariantes trocadas entre eles, e pelos seus pais que permitiram o contato. O ator também aproveitou o momento para fazer um apelo: "Se você gostaria de doar para a Fundação Make-A-Wish, posso garantir que seu dinheiro está indo para um lugar muito bom. Essas pessoas não desistem. Elas são heroínas. Ponto final", disse.

