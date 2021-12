Ator Roberto Bonfim perde 50 quilos após cirurgias

O ator Roberto Bonfim eliminou 50 quilos após realizar uma cirurgia para redução do estômago, em novembro de 2016. Segundo o colunista do UOL, Flávio Ricco, o ator, que é conhecido por diversos papéis na TV, passou por momentos delicados por conta do peso, tendo que andar de cadeira de rodas.

Ao todo, ele chegou a realizar duas cirurgias. A primeira, em setembro, para colocar uma prótese na bacia, por conta de um problema de artrose. A segunda foi a bariátrica - redução de estômago -, no qual passou a perder peso.

Atualmente, ele se prepara para retomar a carreira e fará o pai de Maria Bonita na trilogia sobre Lampião para o cinema.

O ator antes das cirurgias (Foto: Reprodução)

adblock ativo