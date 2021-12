Ator Reginaldo Faria processará jornalista após boato sobre vacinação

O ator Reginaldo Faria, de 83 anos, entrará na Justiça contra os responsáveis por divulgar a informação -no qual ele aponta como boato- de que ele se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19 e que por esse motivo, teria sido cortado da próxima novela das 21h da Globo, "Um Lugar Ao Sol". As informações são do Uol.

Ele acionou o advogado Ricardo Brajterman, que tomará as medidas judiciais contra a jornalista Carla Bittencourt, autora do texto, e o site Metrópoles, responsável por divulgar a notícia.

"É mentira que ele não tenha tomado a vacina e que tenha se retirado da novela. Ele quer processar todo mundo que divulgar esta mentira", afirmou o advogado.

"De forma irresponsável inventaram uma grande mentira a respeito de um consagrado ator e justamente num momento delicado no país. Ele como influenciador de várias gerações jamais poderia ser retratado desta forma,l uma vez que é admirado por milhões de pessoas", esclareceu Ricardo.

A jornalista, Carla Bitencourt, explicou ao Uol a situação. "Eu não disse que ele não tinha tomado vacina. Eu disse que ele havia falado que não tomaria. E que a Globo achou melhor substituí-lo. Foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores dessa troca".

Ainda conforme à reportagem, a Comunicação da Globo confirmou que o ator já está imunizado, com as duas doses da vacina. Além disso, se referiu ao boato como algo "mentiroso e irresponsável".

"Assim como outros atores do grupo de risco, [Reginaldo] foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final das gravações", apontou o comunicado.

O filho de Reginaldo, o ator Marcelo Faria, postou em seu perfil no Instagram o momento em que o pai toma a segunda dose da vacina. "Estou indignado! Gente podre. Vacina sim, negacionistas não", disse Marcelo, na postagem.

adblock ativo