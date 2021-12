Ator Luís Miranda e co-piloto trocam acusações de racismo

Enquanto comia em um restaurante japonês no Rio de Janeiro, o ator baiano Luís Miranda, que estava acompanhado da atriz Dani Calabresa, foi confundido como garçom do estabelecimento, por uma cliente que estava próximo a eles, e não gostou nadinha do engano.

"Ela foi racista comigo. Não é porque ela me confundiu com o garçom, mas porque ela não me pediu desculpas. Eu não estava do lado dela. Eu estava subindo para ir ao banheiro. Você olha para as pessoas ao lado, entendeu? Você entra num restaurante e chama qualquer pessoa de garçom por causa da cor?", questionou Luís, em entrevista ao jornal Extra.

A polêmica não parou por aí. A mulher era amiga do co-piloto da aviação civil Leandro Cerqueira Leite. Após o embaraço da situação, foi Leandro quem desabafou nas redes sociais acusando o ator de racismo. O post ganhou grandes proporções e viralizou na internet.

O caso foi na última terça-feira, 5. Segundo o relato de Leandro, ele e a amiga chegaram ao estabelecimento e ela "se dirigiu um pouco distraída a um homem que acreditou ser o garçom", escreveu. Ele ainda narrou o que teria dito Luís Miranda em seguida."Minha camisa parece de garçom, né? Só porque sou negro tenho que ser o garçom, né? Não trabalho aqui, não!!!", teria falado o ator.

Ainda segundo a publicação do co-piloto, sua amiga se desculpou, constrangida, e os dois se dirigiram a uma mesa. Em seguida, Luís Miranda teria passado por eles e dito ao garçom que pagaria a conta dos dois.

Momentos depois, eles viram Dani escrevendo em um papel e acreditaram que a dupla de atores tinha, mesmo, a intenção de pagar as despesas. Só que para surpresa, no bilhete estava escrito: "Não sou garçom, assim como você também não é. Sou cliente, assim como você, mas existem coisas que nos diferem, como por exemplo o seu preconceito! Não poderia ir embora sem te mandar tomar no c***".

Leandro postou a foto do recado em seu perfil no Facebook. "Apenas por sermos caucasianos e heterossexuais não havia a menor possibilidade desse episódio acabar bem pro nosso lado e decidimos pedir a conta ignorando a situação (...) 'Dani Calabresa' (que passou o tempo inteiro em sua mesa afastada e não presenciou em momento algum qualquer discurso de seu amigo, mas mesmo assim tomou partido) a pedido de seu amigo: ISTO SIM É PRECONCEITO !!!", acrescentou.

Após a repercussão do relato de Leandro nas redes sociais, Luís confirmou o envio do bilhete ao co-piloto, mas não revelou quem o escreveu."Não interessa quem escreveu. O recadinho foi para ela, fui eu que mandei", disse o baiano.

