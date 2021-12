O ator Lucas Veloso deixou todos surpresos, na noite deste domingo, 3, quando se apresentava no quadro "Dança dos Famosos" (TV Globo). Ele pediu a bailarina Nathalia Melo – com quem faz par no programa – em namoro.

"As pessoas me param na rua e me perguntam sobre o beijo roubado nos ensaios. Então, para que eu pare de roubar e tenha o direito, eu queria pedi-la em namoro. Você aceita namorar comigo?", perguntou Lucas.

Nathalia, que também foi surpreendida, não hesitou e logo aceitou o pedido do ator. "Aceito, sim", respondeu ela emocionada. Em seguida, Lucas puxou a dançaria e a beijou, arrancando gritos do público.

Ao assistir a cena, Faustão também reagiu com surpresa e brincou: "Ô louco, bicho, vou até esperar um pouco aqui. Você entrou na 'Dança' só pra arrumar uma namorada. E que namorada, hein?!", disse o apresentador.

Lucas e Nathalia se conheceram nos ensaios para o quadro da Dança dos Famosos. Nas redes sociais, ele já vinha demonstrando interesse na dançarina, quando comentava as fotos dela com emojis de coração e carinha de apaixonado.

Da Redação Ator Lucas Veloso pede bailarina em namoro durante 'Dança dos Famosos'

adblock ativo