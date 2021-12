Ator global assume romance com ex-BBB

Parece que tem casal novo de famosos na praça. A ex-BBB e advogada Angela Munhoz, de 28 anos, está namorando o ator Raphael Vianna, de 32. O último personagem vivido por Raphael foi na novela "Império", na qual interpretou o personal trainer Arnaldão. O ator confirmou o namoro.

O relacionamento do casal é recente e os dois passaram o feriadão em Campos do Jordão, em São Paulo. Durante a viagem, os pombinhos posaram abraçados, ao lado de amigos. Raphael é ex-namorado de Talitha Moreti, atual repórter do "Mais Você".

Em 2014, Angela passou pelo BBB e se envolveu com o paraense Marcelo Zagonel, mas o romance não durou na casa. Atualmente, a ex-BBB se dedica à carreira de atriz.

