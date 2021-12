Ator Fábio Assunção engata romance com publicitária

O ator Fábio Assunção, de 47 anos, está vivendo um romance com a publicitária paulista Mel Pedroso e, apesar do namoro ser recente, o casal já fez aparições nas redes sociais. As informações são do site Extra.

Em seu perfil, Fábio Assunção postou duas fotos e marcou a publicitária nas postagens. Mel respondeu o post com uma declaração em holandês que, em portugês significa: " Vou te levar nos meus braços. Deixe-me aquecer seu coração. Quero te dar tudo. Te amo muito", escreveu.

Esse é o terceiro romance de Fábio entre 2018 e 2019. No ano passado, ele viveu um breve namoro com a atriz Maria Ribeiro e com a carioca Karina Stadler.

