Ator diz que Chris Rock tem que desistir de apresentar Oscar

A contestação sobre a falta de atores negros nas indicações do Oscar 2016 continua. Depois do diretor Spike Lee e da atriz Jada Pinkett Smith anunciarem que não vão à cerimônia da premiação, o ator Tyrese Gibson se manifestou sobre o assunto.



Em entrevista à People, o "Roman Pearce" de "Velozes e Furiosos" disse que gostaria que Chris Rock não apresente o Oscar como forma de protesto. "Não dá para ele aproveitar o momento, ir até lá e dizer: 'Eu vou dizer isso e vou abordar a questão (da diversidade) e então vou continuar o meu show como apresentador'. A declaração que você tem que fazer é de que vai sair", disse.



O ator disse ainda que se os membros da comunidade LGBT tivessem sido deixados de fora da lista, as coisas seriam diferentes. "Se o apresentador Chris Rock fosse homossexual, ele já teria saído", afirmou.



Tyrese elogiou a iniciativa de Spike Lee e Jada Pinkett Smith de se pronunciarem sobre o tema da diversidade, porém, disse que eles precisam fazer mais do que apenas expressar uma opinião. "Se você tem problema em ser excluído, você não pode apenas sentar e reclamar. Você tem que corrigir o problema", disse.



Embora peça mais diversidade no Oscar, o ator aproveitou a ocasião para dizer que está feliz por seu amigo Leonardo DiCaprio ter sido indicado.



"Eu acredito que este vai ser o ano em que o Leo (Di Caprio) finalmente vai ganhar o Oscar de melhor ator. Nós não estamos dizendo que somos contra o Oscar. Nós só estamos dizendo: Isso não é legal. Você não pode fazer isso em 2016 e achar que ninguém vai notar", disse.

adblock ativo