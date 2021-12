Ator de série norte-americana confessa vício em pornografia

O ator norte-americano Terry Crew, conhecido por interpretar Julius, na série de comédia "Todo Mundo Odeio o Chris", usou o Facebook para confessar que era viciado em pornografia.

Em um vídeo de postado na rede social, o ator informou que por muito tempo lutou contra a compulsão e que isso chegou a afetar o relacionamento com as pessoas. "O meu problema com pornografia é que ela muda o jeito que você pensa sobre as pessoas. Elas se tornam objetos, partes de corpo, coisas a serem usadas, em vez de pessoas para serem amadas", desabafou.

Sempre divertido e desempenhando papéis fortes na TV e no cinema, o artista disse que muitas pessoas tentaram minimizar o problema, mas para ele sempre foi muito sério.

Por fim, o ator contou ter se livrado do vício depois que fez reabilitação. Crew ainda afirmou que está livre do vício por sete anos e que só decidiu expor sua luta para ajudar outras pessoas.







Dirty Little Secret Publicado por Terry Crews em Quinta, 11 de fevereiro de 2016

adblock ativo