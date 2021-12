Ator de Homem Aranha revela não ter preferência sexual

Andrew Garfield, protagonista do longa "Espetacular Homem Aranha", contou que gostaria que o herói fosse pansexual - que tem atração sexual independentemente da identidade de gênero. na ocasião, o ator ressaltou que pessoalmente também não tem preferência sexual.

A revelação surgiu durante entrevista ao "Mic" na coletiva do filme "99 Homes", quando o ator foi questionado sobre o personagem ter sido definido como "branco e heterossexual".

"Eu sou doido para chegar ao ponto em que não precisaremos mais ter essa conversa... Em que poderemos ter um Homem Aranha pansexual", disse.

Sobre não ter prioridade de gêneros, o ator explicou: "Com toda a riqueza e diversidade do mundo em que vivemos, do que temos tanto medo? Por que essa ideia de que o amor só pode ocorrer entre um homem e uma mulher? Amor é amor, pele é pele, carne é carne... Estamos todos na mesma. Eu não tenho preferência", contou.

Garfield está solteiro desde abril, quando chegou ao fim seu relacionamento de três anos com a atriz Emma Stone.

adblock ativo