Ator da Globo se enrola e manda nudes para seguidores

O comediante e ator global Marcos Veras foi a mais nova vítima das atrapalhadas tecnológicas. isso porque ele mandou nudes para todos os seguidores do Sanapchat.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", querendo mandar uma foto íntima para alguém, o ator, que é casado com a atriz Júlia Rabelo, acabou enviando a imagem de um pênis para todos os seguidores.

Até o momento, Marcos não se pronunciou sobre o "erro", mas, nas redes sociais, o caso já vem sendo comentado.

