Ator americano reclama de assédio de fãs brasileiros

O ator Tyler James Williams, conhecido por interpretar Chris na série "Todo Mundo Odeia o Chris" (TV Record), não consegue ter paz na internet. A cada publicação do ator, fãs brasileiros vão até o perfil dele e fazem comentários com bordões da comédia.

Se o rapaz posta uma foto com alguma mulher, mesmo sendo uma amiga ou colega de trabalho, os seguidores postam: "Cara, ela está tão na sua". Já se ele publica algo sobre o trabalho, ele recebe: "Você não precisa disso, seu pai tem dois emprego".

Após ser perguntado sobre o assédio dos fãs brasileiros, Tyler, que hoje está com 23 anos, disse que acha 'um pouco demais'.

"Isso é muito louco! Todos eles são maravilhosos! Mas, assim como o spam, isso não deveria acontecer dessa forma, certo? É um pouco demais", respondeu.

No EUA "Everybody Hates Chris" (nome em inglês) foi exibida de 2005 até 2009 e também foi sucesso nacional. Aqui no Brasil, a série foi reprisada diversas vezes na tela da Record e também pelo canal pago TBS.

