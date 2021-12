Assessoria responde acusações de plágio por "Metralhadora"

A assessoria da cantora MC Bella se pronunciou, nesta quinta-feira, 28, em relação às acusações de plágio feitas pelos internautas por conta da música "Metralhadora". A canção, divulgada na última terça-feira, 26, no canal da produtora Detona Funk, no Youtube, além de ter o mesmo nome, tem a melodia e o refrão muito parecidos com o sucesso da banda Vingadora.

Em nota, a explicação dada para as semelhanças é a de que o novo trabalho da funkeira seria uma homenagem ao hit de Tays Reis, que concorre ao título de música do Carnaval 2016.

"Em virtude da polêmica criada sobre o clipe de MC Bella, 'Metralhadora', salientamos que nossa artista é muito fã da Banda Vingadora. Bella é conterrânea da banda, da cidade de Itanhém e fez uma metáfora da música com a intenção de homenagear, no ritmo do funk, o hit do momento", disse. "Há pessoas que polemizam com a intenção de aparecer, mas temos a convicção do sucesso do clipe, basta ouvir a letra para entender o seu real significado", completou, alfinetando.

adblock ativo