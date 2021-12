Assessoria nega prisão de ex-BBB Junior Gianetti

A prisão do ex-participante do Big Brother Brasil 14, Junior Gianetti, foi desmentida na tarde desta sexta-feira, 11.

Em nota, a assessoria de Junior contou ser impossível ele ter sido detido pela venda de ingressos para uma festa que seria apenas para convidados seletos, como foi divulgado pelo colunista Léo Dias, do jornal O Dia, pois estava gravando um programa para o Gshow.

Um outro motivo destacado no comunicado em defesa do ex-BBB foi a existência de tatuagens em seu pé, o que descarta a foto divulgada como sendo do momento do flagrante.

Ao site Ego, Junior também já havia negado a veracidade da imagem. "Meus pés são todos tatuados. Não procede em nada. Vou meter um processo nisso aí. Tem gente falando besteira", disse.

Confira a foto que foi divulgada como sendo de Junior:

Enquanto isso Ex BBB vende convite vip e boné da inauguração da @cocogoiania na cara dura! Vergonhoso 👊🏻💥 😤 Ainda bem q a PM está sempre pronta p combater malandro 👏🏻👏🏻👏🏻 Uma foto publicada por Vinicius Toledo (@vinicius_toledo) em Dez 9, 2015 às 10:16 PST

adblock ativo