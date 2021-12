Ashton Kutcher dá Oscar para Neymar por conta do jogo contra o México

O apresentador Luciano Huck assistiu à vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo em Los Angeles junto com o ator Ashton Kutcher. Após o fim do jogo, Huck fez uma série de posts no Stories do seu Instagram nos quais pergunta a opinião do americano sobre a partida.

"No primeiro gol do Neymar, ele estava no lugar certo e na hora certa. A assistência do Neymar foi um ótimo trabalho. O Oscar vai para Neymar", brincou Kutcher sobre o fato do jogador brasileiro valorizar as faltas que toma durante as partidas.

Sobre a vitória do Brasil, o marido da atriz Mila Kunis disse que ficou feliz, mas que não pode sair com a camisa da seleção para não irritar a comunidade mexicana que vive na cidade da Califórnia. "Os mexicanos aqui em Los Angeles estão muito tristes hoje. Ontem eu estava com a camisa do Brasil, mas hoje não pude sair pois os mexicanos estão muito tristes", disse Kutcher.

