"As Muquiranas" divulga fantasia para Carnaval 2016; veja

O bloco As Muquiranas divulgou a fantasia escolhida para o Carnaval de 2016, durante uma coletiva realizada no espaço Balada Hall, na Pituba, na manhã desta terça-feira, 1º. O evento contou com a presença de Beto Jamaica e Compadre Washington do grupo É o Tchan, além do cantor Léo Santana.

Criada pelo estilista Fábio Sande, a roupa é formada por saia, colete, luvas e bota nas cores rosa e prata. Os adereços conversam com o tema "Space Grils" (Garotas do Espaço), escolhido pelo bloco.

O cenário do evento também não poderia ser diferente. Representações do espaço, como nave espacial e astronautas, decoraram o lugar.

Completando 51 anos de desfile em 2016, o bloco As Muquiranas sai no sábado, com a banda É o Tchan, na segunda, com Psirico, e na terça, com Léo Santana.

Confira a fantasia!

A fantasia é formada por saia, colete, luvas e bota nas cores rosa e prata (Foto: Francisco Galvão | Divulgação)

