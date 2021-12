Artistas prestam homenagens às mães nas redes sociais

Neste domingo, 14, está repleto de mensagens do Dia das Mães nas redes sociais de anônimos e artistas. Alguns famosos, por exemplo, mal esperaram virar o dia para lembrar da mãezinha. Foi o caso do cantor Léo Santana, que postou uma foto ao lado da mãe com uma linda homenagem, lembrando das dificuldades vividas ao lado dela.

Ivete Sangalo transbordou amor e fez três postagens no Instagram lembrando a data. Ela lembrou da semelhança com a mãe, tirou do baú uma foto da família Sangalo reunida, mas não esqueceu da tia Sônia, que ela descreve como "uma mãe que nunca desamparou" ela e os irmãos.

O apresentador Luciano Huck também recorreu a uma foto antiga da mãe. Ele também não esqueceu de homenagear a mulher Angélica, que aparece no Instagram em uma foto ao lados filhos.

Remexendo nos albuns da casa da minha avó! Minha mãe! Só no estilo! Feliz Dia das Mães! ❤ Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck) em Mai 14, 2017 às 6:21 PDT

Ser mãe é amor, entrega e dedicação acima de qq coisa, e com ela tenho visto isso todos os dias da minha vida desde que formamos nossa família. Feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil! ❤ Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck) em Mai 14, 2017 às 7:25 PDT

Iniciativa semelhante a do cantor Xanddy, do Harmonia, que postou um clique de Carla Perez como os filhos. "Muito orgulho e admiração são o que sinto quando tenho que falar da mãe que vc é", derreteu-se o artista.

Ele também lembrou da "negona guerreira" dele. "Tudo o que eu mais quero é que a Sra seja a mãe mais feliz do mundo!", disse Xanddy para sua mãe.

Minha negona gerreira, eu te amo tanto!!💙💙💙 Tudo o que eu mais quero é que a Sra. seja a mãe mais feliz do mundo!🙌🏾#FelizDiasDasMães para a Sra. e todas as mães do planeta!! Te amo, minha #Jujuba😊 Deus abençoe!!🙏🏾 Uma publicação compartilhada por Xanddy (@xanddyharmonia) em Mai 13, 2017 às 11:23 PDT

Outro que homenageou a mulher foi Bruno Gagliasso, que divulgou uma foto da atriz Giovanna Ewbank ao lado da fofa Titi. O poema "Mãe" de Mario Quintana aparece na legenda da imagem.

Para vc e por vc....❤️ @gio_ewbank MÃE São três letras apenas, As desse nome bendito: Três letrinhas, nada mais... E nelas cabe o infinito E palavra tão pequena Confessam mesmo os ateus És do tamanho do céu E apenas menor do que Deus! Mario Quintana Feliz dia..... Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Mai 14, 2017 às 6:54 PDT

A cantora Cláudia Leitte postou um "clique" ao lado da "melhor mãe do mundo", a quem ela chama de "rainha".

À melhor mãe do mundo, à melhor amiga, minha gratidão, admiração e todo amor do céu! Feliz dia das mães, minha RAINHA! @ilnaleitte 🌹 Feliz dia das mães à toda mulher que ama seus eternos bebês! #MommyAndMe Uma publicação compartilhada por Claudia Leitte (@claudialeitte) em Mai 14, 2017 às 12:08 PDT

adblock ativo