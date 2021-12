Artistas internacionais se juntam à campanha "Ele Não"

Celebridades internacionais estão aderindo à campanha contra o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, e a tag #EleNAO. A hashtag que esteve no primeiro lugar dos Trendig Topics do Twitter e entre as mais utilizadas do mundo, foi recentemente utilizada por celebridades como Dua Lipa, Lauren Jaregui, Alfonso Herrera, Shangela e Jessica Wild.

A cantora chegou a comparar Bolsonaro com o presidente americano Donald Trump. "E você achava que Trump era ruim: 'Ele disse que preferia que seu filho morresse a ser gay. E, na frente das câmeras, ele falou a uma congressista que ele não a estupraria porque ela é feia'. Brasil flerta com um retorno aos dias sombrios", concluiu ela.

Lauren se posicionou contra o candidato por meio do Instagram

As propostas dos candidatos são consideradas por muitos machistas, homofóbicas e racistas.

adblock ativo