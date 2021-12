Artistas ensaiam para o especial sobre o axé

Os cantores e bandas baianas já estão ensaiando a todo vapor para o especial do programa Globo de Ouro Palco Viva, do canal Viva, em homenagem aos 30 anos do axé. Mari Antunes, do Babado Novo, postou uma imagem no Instagram do ensaio no Candyall Guetto Square.

O programa será gravado no Teatro Castro Alves de 10 a 19 de agosto e contará com as participações de Luiz Caldas, Sarajane, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Ara Ketu, Cheiro de Amor, É o Tchan, Jammil e Márcio Victor. Além deles, também vão se apresentar Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mariene de Castro e Mariana Aydar. Serão 80 artistas se apresentando.

