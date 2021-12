Arthur Aguiar diz que quer reconquistar Mayra Cardi: 'Perdi para mim mesmo'

O cantor e ator, Arthur Aguiar, disse em sequência de stories no seu perfil no Instagram, que pretende reconquistar Mayra Cardi, após a briga pública que o ex-casal travou no ano passado. A coach fitness está com Covid-19 e Arthur disse estar "muito preocupado", bem como se ofereceu para ficar com ela e ajudar no que for preciso.

"Acho que não preciso esconder isso de ninguém. É lógico que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo. Quero recuperar minha família e ter uma oportunidade, sim", disse Arthur.

"Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas, depois de tudo. Eu a amo muito. Me arrependo profundamente e estou buscando a evolução, meu autoconhecimento, não só por mim, mas por ela e pela minha filha", prosseguiu.

Além disso, o ator pediu a opinião de seus seguidores sobre uma possível ida à casa de Mayra, para cuidar dela.

Os dois anunciaram o término do casamento em maio de 2020. Nas semanas seguintes, a empresária acusou ele de abusos psicológicos e de traição. Com o passar do tempo, eles pediram desculpas mútuas e voltaram a se falar. Mayra, recentemente, elogiou o papel de Arthur como pai da filha deles, Sophia, de 2 anos.

"Hoje eu não tenho que reclamar do pai da minha filha, porque hoje ele é muito presente. Mas obviamente a gente não está mais juntos. Quando a gente estava na mesma casa vivendo a mesma vida, eu não estava. Eu estava na verdade sozinha e vivendo outra vida. Eu não tinha uma pessoa presente", disse.

