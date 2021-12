"Arrastão" de Márcio Victor lota ruas da Liberdade

Márcio Victor, da banda Psirico, lotou as ruas do bairro da Liberdade na noite deste domingo, 27, com o "arrastão" que promoveu para festejar o aniversário, celebrado na sexta-feira, 25.

Em cima de um trio elétrico, o cantor fez a festa para os fãs e moradores do bairro onde viveu durante anos.

"Eu fico louco com tanto amor desse povo, eu estarei aqui todos os anos pra fazer essa festa para eles", disse Márcio, por meio de nota oficial enviada à imprensa.

A festa, que contou ainda com a participação da banda Torres da Lapa e do cantor Edcity, teve início por volta das 18h, saindo da Lapinha em direção a Liberdade. Essa foi a quinta edição que o cantor realiza o "Arrastão do Psi".

Márcio Victor finalizará os festejos de aniversário na terça-feira, 30, com o seu tradicional Caruru, ao lado da família e alguns amigos íntimos.



