Arraiá do Galinho faz abertura oficial do São João em Salvador

Evento tradicional na agenda junina de Salvador, o Arraiá do Galinho chega a mais uma edição com uma programação de shows atrativos e espaços variados. Tudo isso, para o público ter a sensação de estar vivendo um verdadeiro clima do interior na capital.

A festa ocorre nos dias 08 e 09 de junho, no Parque de Exposições e traz, além das bandas, diversão com concurso de quadrilhas, roda gigante, vila junina, barraquinhas de comidas típicas, e muito mais.

No primeiro dia (08), o público vai curtir atrações como a musa Ivete Sangalo, a banda Aviões, e o cantor e compositor Dorgival Dantas. Também passarão pelo palco, o cantor Bell Marques com seu repertório de São João e o forró das bandas Mastruz com Leite, Magníficos e Limão com Mel.

Já no sábado (09), se apresentam os cantores Luan Santana, Mano Walter, Tayrone, Devinho Novaes, Israel Novaes e Danniel Vieira.

