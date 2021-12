Arnold Schwarzenegger foge de elefante em safári na África do Sul

O ator Arnold Schwarzenegger passou por momentos de tensão em visita recente à África do Sul. Ele aproveitou que estava no país para uma conferência anual de fitness e decidiu visitar um típico safári que passa pelos habitats naturais de animais selvagens.

Em vídeo postado em suas redes sociais, o ator conta que não haveria melhor forma de explicar a sua viagem a não ser pelo material que divulgou.

"Estou absolutamente maravilhado com estes animais bonitos e fortes, embora alguns de nós terem tido que trocar as calças depois disso", disse Schwarzenegger.

Na filmagem, um elefante se aproxima e golpeia com suas presas o veículo em que Arnold estava com sua equipe.

O animal então se afastou e deu meia volta até ficar cara a cara com as pessoas do veículo. É neste momento que o motorista decidiu acelerar o carro e fugir de um possível ataque do animal, que passa a perseguir a equipe.

O ator também aproveitou a publicação para defender a preservação dos animais selvagens. "Tire uma foto e não dê um tiro. Você prefere uma experiência com estes animais ou um pedaço de marfim?", finalizou.

adblock ativo