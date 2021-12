Ariana Grande responde sobre acusação de se aproveitar da morte de ex-namorado

A morte de Mac Miller ainda mexe com a vida de Ariana Grande. No feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, a cantora decidiu fazer uma homenagem ao ex-namorado no stories do Instagram e declarou que sentia falta dele. A publicação recebeu duras críticas de um internauta, que sugeriu que Ariana se aproveita da morte de Mac Miller.

A cantora fez questão de responder. "Eu rezo para que você nunca tenha que lidar com algo assim e estou te mandando paz e amor", escreveu. A manifestação de Ariana ao internauta teve mais de cinco mil compartilhamentos.

Os fãs dela também se manifestaram. "Lamento que tenha que ver essas coisas. Basta ignorar o ódio, não vale à pena", disse uma seguidora. "Admiro sua força, tanto. Você está mais forte do que nunca. Eu te amo tanto", escreveu outra.

Ariana Grande continuou o desabafo nas redes sociais. "Me assusta o jeito como algumas pessoas pensam e eu não gosto desse mundo a maior parte do tempo. Se pudéssemos ser mais compassivos e gentis uns com os outros, isso não ficaria mal", avaliou.

