Liderando o topo da Billboard Hot 100, Ariana Grande lançou nesta sexta-feira, 30, o clipe de sua nova música de trabalho, ''Thank U, Next'' que fala sobre seus ex-namorados. O vídeo parodia filmes que fizeram muito sucesso no começo dos anos 2000, como Meninas Malvadas, As Apimentadas, De Repente 30 e Legalmente Loira. Confira o vídeo:

Da Redação | Foto: Divulgação Ariana Grande lança clipe de ''Thank U, Next'' com referência de filmes que marcaram os anos 2000

Além das referências, o clipe é recheado com a participação de Kris Jenner, Jennifer Colidge, Jonathan Benneth e Troye Sivan.

A música foi lançada no sábado, 3, e retrata seus relacionamentos. A cantora cita o rapper Big Sean, o dançarino Ricky Alvarez, comediante Pete Davidson, de quem se separou em outubro após quatro meses de noivado e também agradece o rapper Mac Miller, que morreu em setembro aos 26 anos.

Referências de cima pra baixo: Meninas Malvadas, As Apimentadas, De Repente 30 e Legalmente Loira

