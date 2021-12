Ariana Grande e Ricky Alvarez estariam separados, diz revista

A cantora Ariana Grande estaria separada do bailarino Ricky Alvarez, de acordo com relato da revista People. A estrela pop ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ariana escreveu dois tweets enigmáticos no sábado, 23, que podem fazer referência ao fim do relacionamento com Alvarez. "A vida é selvagem" e "Mudar é fantástico", diziam as publicações.

Sempre discreta a respeito do namoro, a cantora foi breve quando questionada sobre o relacionamento em maio. "Estamos felizes. Sou uma menina feliz. Tenho uma vida saudável e é só isso que interessa para as pessoas saberem. Fim", comentou na época.

Ariana Grande terminou o seu relacionamento de mais de um ano com o dançarino Ricky Alvarez (Reprodução | Facebook)

